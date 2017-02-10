Полиция: В Днепре на взятке задержан чиновник Госгеокадастра

Замначальника одного из отделов требовал 364 тысячи грн за оформление проектной документации на землю для фермерского хозяйства, сообщили в полиции

В Днепре сотрудники Департамента защиты экономики Нацполиции и военной прокуратуры задержали заместителя начальника одного из отделов областного управления Госгеокадастра, подозреваемого в получении взятки. Об этом говорится в сообщении на сайте Нацполиции.



"Чиновник Главного управления Госгеокадастра в Днепропетровской области согласился предоставить проектную документацию и передать 20 га земли в собственность фермерского хозяйства. Однако за ускорение процедуры оформления замначальника одного из отделов попросил "символическую плату" - 364 тысячи грн неправомерной выгоды. По его словам, эти деньги он должен был передать руководителю данного госучреждения", - говорится в сообщении.

У задержанного правоохранители изъяли пакет с деньгами, который он якобы получил от представителя фермерского хозяйства за решение земельного вопроса. Общая сумма изъятых средств составила 364 тысячи грн.

Кроме того, во время проведения обыска служебного кабинета чиновника была изъята изготовленная документация на выделение земельных участков на территории Днепропетровского района, отмечают в полиции.





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По данному факту военная прокуратура открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины (взяточничество).



Также проверяется причастность к коррупционной деятельности других работников вышеупомянутого госучреждения.



Ранее сегодня, 10 февраля 2017 года, сообщалось, что сотрудники СБУ совместно с прокуратурой задержали на взятке юриста одной из местных прокуратур Днепропетровской области.

Фото: npu.gov.ua



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