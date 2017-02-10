ОБСЕ об эскалации в Донбассе: За неделю погибли 8 гражданских

По словам замглавы СММ ОБСЕ Александра Хуга, число взрывов при применении запрещенного минскими соглашениями вооружения выросло вшестеро

В результате эскалации боевых действий в Донбассе за минувшую неделю погибли восемь гражданских лиц, еще 38 получили ранения. Об этом сегодня на брифинге сообщил первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, передает корреспондент LIGA.net.



По его словам, прошедшая неделя была одной из наихудших на протяжении длительного периода наблюдений на востоке Украины.



"За последние 13 месяцев наблюдались всплески насилия, но ничего из этого нельзя сравнить с тем, что происходило за прошедшую неделю… Количество нарушений режима прекращения огня выросло втрое. Количество взрывов при применении вооружения, запрещенного минскими договоренностями - минометов, танков, артиллерии, - выросло в шесть раз", - сказал Хуг, отметив, что 40% взрывов являются результатом применения реактивных систем залпового огня.



Как сообщил представитель ОБСЕ, в результате обстрелов пострадали 38 человек из числа гражданского населения, восемь мирных жителей погибли.

Фото: скриншот видео

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