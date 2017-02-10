Укрзализныця получила бракованных запчастей на 20 млн грн - СБУ

Бракованные запчасти компании поставили два частных предприятия. В свою очередь чиновники Укрзализныци не обеспечили проверку качества товара

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили факт поставки ПАО Укрзализныця бракованных запчастей к подвижному составу ж/д транспорта на сумму 20 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



"Правоохранители установили, что руководство одного из структурных подразделений госпредприятия заключило договоры на поставки запчастей с двумя частными предприятиями. Коммерсанты в рамках соглашений сознательно поставили предприятию комплектующие, изготовленные с грубыми нарушениями технических условий, что, в частности, значительно снижало срок эксплуатации запчастей", - говорится в сообщении.



Как выяснили сотрудники СБУ, чиновники структурного подразделения Укрзализныци не обеспечили надлежащую проверку качества товара, как того требуют нормативные документы.



При этом, по выводам экспертов профильных научных учреждений, закупка указанных комплектующих могла привести к чрезвычайным происшествиям на железной дороге во время грузовых и пассажирских перевозок, отмечают в спецслужбе.

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"При проведении следственных действий в офисах коммерсантов и структурного подразделения железной дороги оперативники СБУ изъяли финансово-хозяйственную документацию, доказывающую проведение многомиллионной сделки по поставке некачественных комплектующих. Сейчас неликвидная продукция опечатана и передана на ответственное хранение госпредприятия", - говорится в сообщении.



По данному факту открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).



27 января 2017 года министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что неудовлетворительная работа Укрзализныци в период с мая 2016 г. по январь 2017 г. нанесла ущерб экономике Украины в 50 млрд грн.



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