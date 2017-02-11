С 29 января в Донбассе погибли 9 мирных жителей - ОБСЕ
С 29 января по 9 февраля в Донбассе погибли 9 гражданских лиц. Об этом сообщил первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг в ходе пресс-конференции в Донецке.
"За период с 29 января до 9 февраля мы зафиксировали следующее: мы подтвердили 50 случаев ранений населения, 9 из которых были со смертельным исходом. Это неприемлемо высокое число жертв. Это произошло из-за того, что было использовано вооружение, которое давным-давно должно было быть отведено", - сказал Хуг.
Ранее Хуг заявил, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала рост количества тяжелого вооружения по обе стороны разграничения в Донбассе.
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