USD:  27.11  27.51   EUR:  28.79  29.47  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

В Киеве произошло смертельное ДТП: одна погибшая, 9 пострадавших

11.02.2017 22:58
В результате ДТП с участием трех автомобилей в одной из машин погибла мать, а отец с дочерьми попали в реанимацию
В Киеве произошло смертельное ДТП: одна погибшая, 9 пострадавших
Фото: dtp.kiev.ua
В Киеве на улице Гетьмана произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает в Facebook dtp.kiev.ua.

В результате ДТП в одном из автомобилей погибла мать, отец и двое дочек 3 и 7 лет оказались в реанимации. Пострадали две беременные женщины. Всего девять человек госпитализированы.

Предварительно, миниавтобус Mercedes вылетел на встречную полосу в Fiat с семьей и задел автомобиль Audi. Водителя Fiat извлекал спецотряд спасателей САРЗ. На месте работает машина скорой и оперативно-следственная группа. 

16712016_768742819958280_4629681158305637028_n.jpg

Фото: dtp.kiev.ua

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 