В Киеве произошло жуткое ДТП: одна погибшая и девять раненых

В результате ДТП с участием трех автомобилей в одной из машин погибла мать, а отец с дочерьми попали в реанимацию





В результате ДТП в одном из автомобилей погибла мать, отец и двое дочек 3 и 7 лет оказались в реанимации. Пострадали две беременные женщины. Всего девять человек госпитализированы.





Предварительно, миниавтобус Mercedes вылетел на встречную полосу в Fiat с семьей и задел автомобиль Audi. Водителя Fiat извлекал спецотряд спасателей САРЗ. На месте работает машина скорой и оперативно-следственная группа.



Фото: dtp.kiev.ua Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.