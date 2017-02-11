В Киеве произошло жуткое ДТП: одна погибшая и девять раненых
11.02.2017 22:58
В результате ДТП с участием трех автомобилей в одной из машин погибла мать, а отец с дочерьми попали в реанимацию
Фото: dtp.kiev.ua
В Киеве на улице Гетьмана произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает в Facebook dtp.kiev.ua.
В результате ДТП в одном из автомобилей погибла мать, отец и двое дочек 3 и 7 лет оказались в реанимации. Пострадали две беременные женщины. Всего девять человек госпитализированы.
Предварительно, миниавтобус Mercedes вылетел на встречную полосу в Fiat с семьей и задел автомобиль Audi. Водителя Fiat извлекал спецотряд спасателей САРЗ. На месте работает машина скорой и оперативно-следственная группа.
Фото: dtp.kiev.ua
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