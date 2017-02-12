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В Каменском подожгли машину главреда издания Город 5692

12.02.2017 09:22
Неизвестные подожгли машину Сергея Гузя, главного редактора сайта 5692.com.ua и газеты Город 5692
В Каменском подожгли машину главреда издания Город 5692

Неизвестные в Каменском подожгли машину главного редактора сайта 5692.com.ua и газеты Город 5692 Сергея Гузя. Как сообщает сайт, автомобиль Таврия стоял во дворе дома.

Приехавшая на место следственно-оперативная группа установила следы умышленного поджога.

По словам Гузя, случившееся связано с его профессиональной деятельностью и материалами издания.

"Несколько дней назад у меня интересовались, не случилось ли чего с моим автомобилем? Думаю, что и наши последние публикации о том, как с помощью манипуляций пытаются отозвать из горсовета некоторых депутатов - также не всем понравились. Фамилии тех, кого я подозреваю, назову чуть позже", - заявил он.

Поджог произошел около 4 часов утра. Автомобиль загорелся сразу в нескольких местах. Судя по следам, неизвестный (или неизвестные) бросили на багажник пластиковую бутылку с зажигательной смесью. Оттуда огонь стал распространяться по всему автомобилю.

По факту поджога начато расследование.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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