USD:  27.11  27.51   EUR:  28.79  29.47  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

ДТП в Киеве: полиция не подтвердила информацию о смерти ребенка

12.02.2017 13:08
Данные о смерти девочки в результате ДТП на ул. Гетьмана не подтверждаются, сообщили в Нацполиции
ДТП в Киеве: полиция не подтвердила информацию о смерти ребенка
Фото: dtp.kiev.ua

Данные о смерти девочки в результате дорожно-транспортного происшествия на улице Гетьмана в Киеве не подтверждаются. Об этом сообщила спикер Национальной полиции Киева Оксана Блищик телеканалу 112.

"Есть такая официальная информация: пассажирка Fiat от полученных травм погибла на месте, еще семь человек, в том числе двое детей, госпитализированы с различными травмами. В настоящее время официально не подтверждается информация, что в больнице скончался еще ребенок, который был участником этого ДТП", - уточнила Блищик.

"Обращаемся ко всем, кто был неподалеку автопроисшествия с просьбой предоставить записи с видеорегистраторов", - добавила она.

Вчера в Киеве на улице Гетьмана произошло смертельное ДТП, в результате которого в одном из автомобилей погибла мать, а отец и двое дочек 3 и 7 лет оказались в реанимации. Пострадали две беременные женщины. Всего девять человек госпитализированы.

Предварительно, миниавтобус Mercedes вылетел на встречную полосу в Fiat с семьей и задел автомобиль Audi.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 