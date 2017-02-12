ДТП в Киеве: полиция не подтвердила информацию о смерти ребенка
Данные о смерти девочки в результате дорожно-транспортного происшествия на улице Гетьмана в Киеве не подтверждаются. Об этом сообщила спикер Национальной полиции Киева Оксана Блищик телеканалу 112.
"Есть такая официальная информация: пассажирка Fiat от полученных травм погибла на месте, еще семь человек, в том числе двое детей, госпитализированы с различными травмами. В настоящее время официально не подтверждается информация, что в больнице скончался еще ребенок, который был участником этого ДТП", - уточнила Блищик.
"Обращаемся ко всем, кто был неподалеку автопроисшествия с просьбой предоставить записи с видеорегистраторов", - добавила она.
Вчера в Киеве на улице Гетьмана произошло смертельное ДТП, в результате которого в одном из автомобилей погибла мать, а отец и двое дочек 3 и 7 лет оказались в реанимации. Пострадали две беременные женщины. Всего девять человек госпитализированы.
Предварительно, миниавтобус Mercedes вылетел на встречную полосу в Fiat с семьей и задел автомобиль Audi.
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