Из Молдовы пытались ввезти в Украину георгиевские ленты - ГПСУ
12.02.2017 14:46
В салоне автомобиля DACIA Logan у молдованина пограничники выявили запрещенные предметы пропагандистского характера
Фото: dpsu.gov.ua
В Черновицкой области пограничники не пропустили в Украину мужчину с георгиевскими лентами в пункте пропуска Мамалыга, который находится на границе с Молдовой. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
В салоне автомобиля DACIA Logan у молдованина выявили запрещенные предметы пропагандистского характера - пакет с 25 георгиевскими лентами.
Мужчина сказал, что ленты ему якобы подарили в России во время проведения акции, однако он забыл их выложить.
В ходе проверки пограничники также обнаружили фонарь со встроенным электрошокером.
На данный момент в отношении мужчины принято решение о запрете ему въезда на территорию Украины сроком на 3 года, он возвращен обратно.
Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности поддержал проект закона о введении штрафа за использование символа российской агрессии - георгиевской ленты - в целях пропаганды сепаратизм.
Также запрет на использование георгиевской ленты не будет распространяться на случаи, предусмотренные в 3 ч. 4 ст. закона о декоммунизации.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
09:30
-
09.02.17
08:31
-
10.02.17
18:49
-
10.02.17
16:25
-
08.02.17
08:16
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Загрузка...
- 48389
- 33073
- 29728
- 29449
- 23482
Спецпроекты
Новости партнеров