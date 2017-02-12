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Из Молдовы пытались ввезти в Украину георгиевские ленты - ГПСУ

12.02.2017 14:46
В салоне автомобиля DACIA Logan у молдованина пограничники выявили запрещенные предметы пропагандистского характера
Из Молдовы пытались ввезти в Украину георгиевские ленты - ГПСУ
Фото: dpsu.gov.ua

В Черновицкой области пограничники не пропустили в Украину мужчину с георгиевскими лентами в пункте пропуска Мамалыга, который находится на границе с Молдовой. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

В салоне автомобиля DACIA Logan у молдованина выявили запрещенные предметы пропагандистского характера - пакет с 25 георгиевскими лентами. 

Мужчина сказал, что ленты ему якобы подарили в России во время проведения акции, однако он забыл их выложить. 

В ходе проверки пограничники также обнаружили фонарь со встроенным электрошокером. 

На данный момент в отношении мужчины принято решение о запрете ему въезда на территорию Украины сроком на 3 года, он возвращен обратно.

Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности поддержал проект закона о введении штрафа за использование символа российской агрессии - георгиевской ленты - в целях пропаганды сепаратизм.

Также запрет на использование георгиевской ленты не будет распространяться на случаи, предусмотренные в 3 ч. 4 ст. закона о декоммунизации.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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