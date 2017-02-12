Из Молдовы пытались ввезти в Украину георгиевские ленты - ГПСУ

В Черновицкой области пограничники не пропустили в Украину мужчину с георгиевскими лентами в пункте пропуска Мамалыга, который находится на границе с Молдовой. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

В салоне автомобиля DACIA Logan у молдованина выявили запрещенные предметы пропагандистского характера - пакет с 25 георгиевскими лентами.



Мужчина сказал, что ленты ему якобы подарили в России во время проведения акции, однако он забыл их выложить.



В ходе проверки пограничники также обнаружили фонарь со встроенным электрошокером.



На данный момент в отношении мужчины принято решение о запрете ему въезда на территорию Украины сроком на 3 года, он возвращен обратно.



