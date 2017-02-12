Из аэропорта Гамбурга эвакуировали людей из-за неизвестного газа

В аэропорту Гамбурга 50 человек пострадали от вдыхания неизвестного газа; полеты приостановлены

Из аэропорта Гамбурга эвакуировали людей и приостановили полеты из-за попадания в воздух неизвестного газа. Об этом сообщает Hamburger Morgenpost.



По имеющимся данным, несколько человек пожаловались на раздражение дыхательных путей.



Предполагается, что пострадали 50 человек, сообщает издание.



Точная причина инцидента пока не установлена, однако есть версия, что газ шел из системы кондиционирования.



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