На Бессарабском рынке горит подвал
12.02.2017 18:18
Причиной пожара, по словам пожарной службы, стала щитовая рынка
Фото: kyivoperativ.info
На Бессарабском рынке горит подвальное помещение. Эвакуированы ресторан Евразия и жители подъезда. Причиной пожара, по словам пожарной службы, стала щитовая рынка. Об этом сообщает Киев Оперативный.
Сообщений о пострадавших нет.
Фото: kyivoperativ.info
Фото: kyivoperativ.info
11 февраля в Киеве произошел пожар на радиорынке около станции Караваевые дачи на улице Ушинского.
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