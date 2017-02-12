На Бессарабском рынке горит подвал

Причиной пожара, по словам пожарной службы, стала щитовая рынка

На Бессарабском рынке горит подвальное помещение. Эвакуированы ресторан Евразия и жители подъезда. Причиной пожара, по словам пожарной службы, стала щитовая рынка. Об этом сообщает Киев Оперативный.

Сообщений о пострадавших нет.

Фото: kyivoperativ.info

Фото: kyivoperativ.info

11 февраля в Киеве произошел пожар на радиорынке около станции Караваевые дачи на улице Ушинского.

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