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В Харькове в ДТП попали два БТР и маршрутка: фото

12.02.2017 18:23
Информации о пострадавших в результате ДТП пока нет
В Харькове в ДТП попали два БТР и маршрутка: фото
Фото: соцсети
В Харькове маршрутка столкнулась с прицепом, который перевозил два БТР. Об этом сообщает региональное издание Status Quo.

"Маршрутка получила повреждения. Столкновение произошло на проспекте Гагарина возле автовокзала", - отмечается в сообщении.
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Информации о пострадавших нет.
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11 февраля сообщалось, что в Киеве произошло резонансное ДТП, в результате которого один человек погиб, девять получили травмы различной степени тяжести.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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