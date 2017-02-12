В Харькове в ДТП попали два БТР и маршрутка: фото
12.02.2017 18:23
Информации о пострадавших в результате ДТП пока нет
Фото: соцсети
В Харькове маршрутка столкнулась с прицепом, который перевозил два БТР. Об этом сообщает региональное издание Status Quo.
"Маршрутка получила повреждения. Столкновение произошло на проспекте Гагарина возле автовокзала", - отмечается в сообщении.
Информации о пострадавших нет.
11 февраля сообщалось, что в Киеве произошло резонансное ДТП, в результате которого один человек погиб, девять получили травмы различной степени тяжести.
"Маршрутка получила повреждения. Столкновение произошло на проспекте Гагарина возле автовокзала", - отмечается в сообщении.
Информации о пострадавших нет.
11 февраля сообщалось, что в Киеве произошло резонансное ДТП, в результате которого один человек погиб, девять получили травмы различной степени тяжести.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
09:30
-
09.02.17
08:31
-
10.02.17
18:49
-
10.02.17
16:25
-
08.02.17
08:16
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Загрузка...
- 49053
- 34875
- 33317
- 29702
- 24320
Спецпроекты
Новости партнеров