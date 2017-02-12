В Харькове пьяный мужчина открыл огонь из окна общежития

Разрешительные документы на оружие у мужчины есть. В результате обстрела никто не пострадал

На улице Строительной Киевского района в Харькове пьяный мужчина открыл огонь из травматического пистолета из окна общежития. Об этом сообщила главный специалист отдела коммуникаций полиции в Харьковской области Александра Алексеева, передает Укринформ.

Как сообщается, пострадавших нет.

"Установлено, что стрелял 22-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения", - проинформировала Алексеева.

Отмечается, что разрешительные документы на оружие у мужчины есть.

Ранее сегодня сообщалось, что в Харькове маршрутка столкнулась с прицепом, который перевозил два БТР.

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