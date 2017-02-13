В Одесской области столкнулись грузовик и поезд

Предварительно установлено, что виноват водитель грузовика - он выехал на переезд при включенной звуковой и световой сигнализации

На Одесской железной дороге столкнулись грузовик и поезд. Об этом сообщает пресс-служба регионального филиала ОЖД.



ДТП произошло в ночь на 12 февраля на регулируемом переезде перегона Плетеный Ташлык - Новоукраинка.



Водитель грузовика с прицепом выехал на переезд, при том, что работала звуковая и световая сигнализация. В результате машина столкнулась с поездом, которые ехал со скоростью 42 км/ч.



Поезд сбил прицеп-трал грузовика с буровой установкой весом 25 тонн. Повреждены электровоз, габариты колей и контактный провод.



Жертв нет. Предварительно сообщается, что виновник ДТП - водитель грузовика.



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