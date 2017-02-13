В одесской многоэтажке сорвался лифт с людьми

У лифта оторвался трос и шлейф - он пролетел несколько этажей с женщиной и ребенком в кабине

В Одессе в многоэтажном жилом доме сорвался лифт с людьми. Об этом сообщает 048.com.



В лифте, который спускался с 12-го этажа, ехала женщина с ребенком.



По словам участницы происшествия, проехав 2-3 этажа, лифт с грохотом полетел вниз. Кабина остановилась на третьем этаже и застряла.



"Лифтеры пришли минут через 30. Вытащили нас. Потом мы узнали, что оторвался трос и шлейф. И что нам крупно повезло", - рассказала женщина.



В доме лифты менялись последний раз 33 года назад. Вахтер дома рассказала, что лифтеров вызывают каждый день по 2-3 раза.



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