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В одесской многоэтажке сорвался лифт с людьми

13.02.2017 02:29
У лифта оторвался трос и шлейф - он пролетел несколько этажей с женщиной и ребенком в кабине
В одесской многоэтажке сорвался лифт с людьми
Фото: 048.com

В Одессе в многоэтажном жилом доме сорвался лифт с людьми. Об этом сообщает 048.com.

В лифте, который спускался с 12-го этажа, ехала женщина с ребенком. 

По словам участницы происшествия, проехав 2-3 этажа, лифт с грохотом полетел вниз. Кабина остановилась на третьем этаже и застряла. 

"Лифтеры пришли минут через 30. Вытащили нас. Потом мы узнали, что оторвался трос и шлейф. И что нам крупно повезло", - рассказала женщина.

В доме лифты менялись последний раз 33 года назад. Вахтер дома рассказала, что лифтеров вызывают каждый день по 2-3 раза.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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