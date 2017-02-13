Инцидент на админгранице с Крымом: подробности от ОК Юг

Как отметили в пресс-службе командования, вооруженные люди, прибывшие на позиции ВСУ, назвались представителями крымскотатарского батальона Аскер

Вооруженные люди, прибывшие на позиции украинских военнослужащих вблизи административной границы с оккупированным Крымом, назвались представителями крымскотатарского батальона Аскер. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил пресс-офицер оперативного командования (ОК) ВСУ Юг Игорь Бирюков.



Он отметил, что попытки нападения со стороны вооруженной группы не было, больше это выглядело как демонстрация силы.



По словам Бирюкова, сейчас на месте инцидента работают сотрудники Национальной полиции и Службы безопасности Украины.



Ранее сегодня, 13 февраля 2017 года, в ОК Юг сообщили, что военные задержали и разоружили незаконное вооруженное формирование, прибывшее на позиции ВСУ в Херсонской области, вблизи оккупированного Крыма.



В то же время ряд СМИ сообщали о якобы нападении военных на общественную организацию Аскер и базу крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана в Чонгаре. В ОК Юг эту информацию опровергают.

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