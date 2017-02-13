Чубаров о событиях на Чонгаре: Инцидент исчерпан

По словам главы Меджлиса, военные и полицейские покинули базу крымскотатарского общественного объединения Аскер на Чонгаре

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил об исчерпании инцидента с участием украинских военных и членов общественной организации Аскер, произошедшего в ночь с 12 на 13 февраля 2017 года на Чонгаре. Об этом он сообщил в своем Facebook.



"К 11.00 место базирования общественного объединения Аскер на Чонгаре покинули военнослужащие и полиция. Члены Аскера и добровольцы формируемого крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана возвратились к ежедневным занятиям и обеспечению жизнедеятельности лагеря дислокации", - написал Чубаров.



По его словам, руководство Меджлиса и ответственные лица находятся в режиме постоянного взаимодействия с руководителями соответствующих министерств, служб и подразделений.

Читайте также: Инцидент на админгранице с Крымом: подробности от ОК Юг



В то же время Чубаров связал возникший конфликт с тем, что члены организации Аскер, осуществляющие "гражданский контроль" на административной границе с оккупированным Крымом, якобы мешали пограничникам и таможенникам, а также "теневым дельцам, наладившим различный незаконный бизнес на админгранице".



Ранее сегодня, 13 февраля 2017 года, в оперативном командовании Юг сообщили, что военные задержали и разоружили незаконное вооруженное формирование, прибывшее на позиции ВСУ вблизи админграницы с оккупированным Крымом.

Читайте также: Инцидент на Чонгаре: подробности от Нацполиции



В то же время в Меджлисе утверждают, что военные силой захватили базу крымскотатарского батальона имени Номана Челебиджихана в Чонгаре, повредили имущество и напали на членов общественной организации Аскер.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.