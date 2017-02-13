Суд приговорил к 8 годам тюрьмы боевика из РФ с кличкой Якут

В апреля 2015 года мужчина приехал в Украину и вступил в ряды террористов батальона Восток на "должность" рядового стрелка и получил прозвище Якут

Гражданина Российской Федерации с кличкой Якут, который воевал на стороне боевиков террористической организации ДНР, приговорили к восьми годам лишения свободы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Донецкой области.

Арбитражный суд поддержал принципиальную позицию Константиновской местной прокуратуры в уголовном производстве относительно 50-летнего гражданина Российской Федерации, жителя республики Саха (Якутия), который принимал активное участие в деятельности ДНР.

Установлено, что в апреле 2015 года года мужчина приехал в Украину и вступил в ряды террористов ДНР, а именно: в одно из силовых подразделений боевиков - батальона Восток - на "должность" рядового стрелка и получил кличку Якут.

После вступления в ряды террористов обвиняемый был направлен для "прохождения службы" в Ясиноватую, временно оккупированную боевиками.

В сентябре 2015 мужчина был задержан пограничниками в то время, когда он пытался попасть в Мариуполь. При задержании последний был одет в камуфляжную форму, в карманах которой правоохранители нашли документы, в которых человек просил освободить его "от службы" в незаконном воооруженномформировании террористической организации ДНР. Несмотря на то, что россиянин своей принадлежности к какому-либо формированию не признавал, почерковедческая экспертиза подтвердила, что документы были написаны им собственноручно.

По решению суда иностранный наемник признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 258-3 - участие в террористической организации, ч.1 ст. 332-1 - нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее УК Украины, и приговорен к восьми годам лишения свободы.

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