Ночной инцидент на Чонгаре: версия 57-й бригады

По словам комбрига Дмитрия Красильникова, конфликт произошел во время тренировок военных. Также офицер подтвердил, что на базе Аскера изъято оружие

Командир 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Дмитрий Красильников в комментарии LIGA.net рассказал подробности инцидента, который произошел на Чонгаре в ночь с 12 на 13 февраля 2017 года.



Он отметил, что база членов крымскотатарской организации Аскер, с которыми у военнослужащих возник конфликт, находится в непосредственной близости от позиций бригады. Инцидент произошел во время тренировок военных.



Красильников подчеркнул, что бойцы 57-й бригады действовали исключительно в рамках закона, правовую оценку событиям дадут правоохранительные органы.

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"Сейчас конфликт полностью исчерпан", - сообщил комбриг и добавил, что военнослужащие покинули базу Аскера еще утром, пострадавших в результате конфликта нет.



В то же время Красильников подтвердил информацию СМИ об изъятии на базе крымскотатарской организации оружия и боеприпасов. Конкретных обстоятельств, при которых это произошло, командир не сообщил, отметив лишь, что изъятое было передано Национальной полиции.



В пресс-службе Главного управления Нацполиции в Херсонской области информацию об изъятом оружии LIGA.net не подтвердили.

Куратор и один из основателей 34-го батальона, бойцы которого непосредственно участвовали в инциденте, Павел Патарецкий рассказал LIGA.net, что среди изъятого оружия было и тяжелое вооружение, в частности 82-мм минометы.



По словам куратора батальона, крымскотатарские активисты пытались блокировать вывоз изъятого оружия и боеприпасов.



Также Патарецкий отметил, что непростые отношения бойцов ВСУ и Аскера сложились уже давно.

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Ранее сегодня, 13 февраля 2017 года, в оперативном командовании Юг сообщили, что военные задержали и разоружили незаконное вооруженное формирование, прибывшее на позиции ВСУ вблизи админграницы с оккупированным Крымом.



В то же время в Меджлисе утверждают, что военные силой захватили базу крымскотатарского батальона имени Номана Челебиджихана в Чонгаре, повредили имущество и напали на членов общественной организации Аскер.



Позже глава Меджлиса Рефат Чубаров заявил, что инцидент на Чонгаре исчерпан.



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