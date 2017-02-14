С нового года спасатели обезвредили более 4100 бомб

Пиротехнические подразделения ГСЧС совершили 848 выездов, во время которых обезвредили 4 тыс. 104 взрывоопасных предметов, в том числе две авиабомбы

Пиротехнические подразделения ГСЧС Украины ежедневно проводят работы по обследованию территории страны, выявлению, изъятию и обезвреживанию взрывоопасных предметов времен прошлых войн. Всего с начала года пиротехнические подразделения ГСЧС совершили 848 выездов, во время которых изъяли и обезвредили 4 тыс. 104 взрывоопасных предметов, в том числе две авиационные бомбы. Об этом говорится в сообщении ГСЧС в Facebook.

В ГСЧС отметили, что достаточно часто устаревшие боеприпасы находят и граждане.





Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в очередной раз обращается к гражданам с просьбой: при обнаружении взрывоопасных предметов ни в коем случае не прикасаться к ним и сразу же звонить по номеру 101 или 102.

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