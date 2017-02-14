Блокада в зоне АТО: полиция открыла четыре уголовных производства

С целью полного и беспристрастного проведения досудебного расследования по уголовным производствам создана следственно-оперативная группа

ГУ Нацполиции в Донецкой области открыло четыре уголовных производства по фактам блокады ОРДО. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"11 февраля следственное отделение Торецкого отделения полиции внесло сведения в ЕРДР и начало досудебное расследование по уголовному производству по ч. 2 ст. 278 Уголовного кодекса по факту захвата электровоза РЛ8-1401 с 47 вагонами на станции Кривой Торец пгт Щербиновка", - отметили в пресс-службе.

Также 2 февраля были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование по уголовному производству по ч. 1 ст. 279 Уголовного кодекса Украины (блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий) по факту блокирования неустановленными лицами в камуфлированной одежде железнодорожного переезда, расположенного по улице Корсунского в Бахмуте.

7 февраля по факту захвата локомотива ЧМЕЗ-1835 на железнодорожном переезде, который находился в Бахмуте, прокуратура внесла сведения в ЕРДР и начала досудебное расследование по уголовному производству по ч. 2 ст. 278 Уголовного кодекса (захват железнодорожного подвижного состава).

Уголовное производство было передано по подследственности в следственный отдел Бахмутского отдела полиции для проведения дальнейшего досудебного расследования.

10 февраля были внесены сведения в ЕРДР и начато досудебное расследование по уголовному производству по ч. 1 ст. 279 УК по факту блокирования транспортных коммуникаций на железнодорожном переезде станции Кривой Торец в пгт Щербиновка города Торецка.

"С целью полного, всестороннего и беспристрастного проведения досудебного расследования по уголовным производствам создана следственно-оперативная группа, в которую задействованы работники Торецкого отделения полиции, Бахмутского отдела полиции и следственного управления ГУ НП в Донецкой области", - сказали в пресс-службе.

Глава ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин считает, что блокада ОРДЛО дестабилизирует ситуацию в области.

30 января сообщалось, что в Луганской области на железной дороге участники блокады заявили о возможном уничтожении магистралей в случае их разгона.

27 января ветераны АТО заявили, что готовы пропускать уголь, если будет усилен контроль за тем, что находится в вагонах.

26 января сообщалось, что заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука выступил против блокады оккупированных территорий Донбасса.

25 января несколько народных депутатов, среди которых Семен Семенченко, Павел Костенко, на перегоне станций Светланово-Шипилово Луганской области разместили три деревянных ежа и объявили о начале бессрочной акции протеста - блокады ОРДЛО. Позже они взяли под контроль еще одну узловую станцию - Светланово.

Глава СБУ Василий Грицак, комментируя блокирование железной дороги в Луганской области, заявил, что депутаты не должны принимать в этом участия.

По факту блокирования железной дороги открыто уголовное производство.

Руководитель Луганской военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз заявил, что блокирование ветеранами АТО и народными депутатами железной дороги в Луганской области несет угрозу энергетической безопасности Украины.

Глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский сказал, что торговлю с оккупированными территориями Донбасса нужно урегулировать законодательно.

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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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