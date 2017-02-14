Жительницу Хмельницкого обвиняют в мошенничестве на 40 млн грн
Прокуратура утвердила и направила в суд дело в отношении жительницы Хмельницкого, обвиняемой в мошенничестве на более чем 40 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Хмельницкой области.
"Указанное лицо под предлогом осуществления предпринимательской деятельности и надуманной острой потребности в средствах для лечения мужа, путем обмана и злоупотребления доверием обманула 25 человек", - говорится в сообщении.
Кроме жителей Хмельницкого, от действий злоумышленницы также пострадали жители Житомирской, Ровенской, Херсонской и Черкасской областей.
Как отмечают в прокуратуре, пользуясь длительными доверительными отношениями с потерпевшими, женщина занимала деньги якобы для осуществления хозяйственной и предпринимательской деятельности, однако возвращать их не планировала.
"Кроме этого, демонстрируя способность выполнить взятые на себя обязательства, последняя пыталась поддерживать с потерпевшими дружеские отношения, нередко дарила им ценные подарки, после чего снова получала средства в долг", - говорится в сообщении.
По информации прокуратуры, только на так называемое лечение мужа за границей мошенница собрала почти 10 млн грн.
Читайте также: Сумма снятых мошенниками с карт украинцев денег выросла в 4 раза
Досудебным расследованием установлено, что размер ущерба, причиненного отдельным потерпевшим, колеблется от 55 тысяч до 7 млн грн. В целом же, установленный размер ущерба превышает 40 млн грн.
Сейчас женщина находится под стражей. Ее обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины), за что предусмотрено от 5 до 12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.
23 января 2017 года сообщалось, что сотрудники СБУ и Нацполиции задержали мошенницу, собиравшую деньги с промышленных предприятий в разных регионах Украины якобы на помощь участникам антитеррористической операции.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
13:32
-
13:37
-
13:33
-
13:23
-
08:15
Новости партнеров
- 56667
- 36447
- 28567
- 25822
- 14523