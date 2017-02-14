Жительницу Хмельницкого обвиняют в мошенничестве на 40 млн грн

Как сообщают в прокуратуре, женщина обманула 25 человек, собирая деньги якобы на ведение бизнеса и лечение мужа за границей

Прокуратура утвердила и направила в суд дело в отношении жительницы Хмельницкого, обвиняемой в мошенничестве на более чем 40 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Хмельницкой области.



"Указанное лицо под предлогом осуществления предпринимательской деятельности и надуманной острой потребности в средствах для лечения мужа, путем обмана и злоупотребления доверием обманула 25 человек", - говорится в сообщении.



Кроме жителей Хмельницкого, от действий злоумышленницы также пострадали жители Житомирской, Ровенской, Херсонской и Черкасской областей.



Как отмечают в прокуратуре, пользуясь длительными доверительными отношениями с потерпевшими, женщина занимала деньги якобы для осуществления хозяйственной и предпринимательской деятельности, однако возвращать их не планировала.



"Кроме этого, демонстрируя способность выполнить взятые на себя обязательства, последняя пыталась поддерживать с потерпевшими дружеские отношения, нередко дарила им ценные подарки, после чего снова получала средства в долг", - говорится в сообщении.



По информации прокуратуры, только на так называемое лечение мужа за границей мошенница собрала почти 10 млн грн.

Читайте также: Сумма снятых мошенниками с карт украинцев денег выросла в 4 раза



Досудебным расследованием установлено, что размер ущерба, причиненного отдельным потерпевшим, колеблется от 55 тысяч до 7 млн грн. В целом же, установленный размер ущерба превышает 40 млн грн.



Сейчас женщина находится под стражей. Ее обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины), за что предусмотрено от 5 до 12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

23 января 2017 года сообщалось, что сотрудники СБУ и Нацполиции задержали мошенницу, собиравшую деньги с промышленных предприятий в разных регионах Украины якобы на помощь участникам антитеррористической операции.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.