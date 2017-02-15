Сколько поставил "военторг" РФ в Донбасс за неделю - данные ИС

Подразделения гибридной армии на востоке Украины остаются в состоянии полной боеготовности на фоне усиления поставок вооружений и боеприпасов из РФ

За неделю, с 7 по 14 февраля, из России на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей руководство государства-агрессора перебросило не менее 80 единиц бронетехники, включая танки, и 10 артиллерийских систем - САУ и РСЗО. Об этом сообщают информаторы группы военных экспертов Информационное сопротивление в зоне АТО.

Кроме того, за этот период РФ передала оккупационным войскам своей гибридной армии в Донбассе более 600 тонн боеприпасов и около 2000 тонн горюче-смазочных материалов.

Среди сотрудников железной дороги на временно неподконтрольной Киеву территории распространяется информация о требовании руководства РЖД до 20 февраля вернуть в Россию все поезда и составы компании, которые сейчас находятся в оккупированном Донбассе. Так, 13-14 февраля в Иловайске фиксировалось движение платформ РЖД с грузами военного назначения и топливом.

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Ранее зафиксированное агентурой ИС подразделение "казаков" из состава запрещенной в Украине террористической организации Всевеликое войско донское в составе около 300 наемников, переброшенное из РФ через контрольный пункт Мариновка, прибыло к Первомайску в Луганской области.





На фоне нагнетания обстановки за счет постоянной подачи фейков об обстрелах со стороны сил АТО, "разрушениях и гибели мирных граждан" главари оккупантов ужесточили пропускной контроль на территории и в местах дислокации всех незаконных вооруженных формирований "армии ДНР".

Подразделения террористов остаются в состоянии "полной боевой готовности", а подразделения около линии фронта переведены на шестисуточное дежурство на боевых позициях. Незадействованный на позициях личный состав постоянно тренируют в рамках занятий по боевой подготовке.

"Силовики" во временно оккупированных Донецке, Горловке, Енакиево, Дебальцево, Докучаевске и Новоазовске также находятся на "казарменном положении".

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