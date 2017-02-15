На свалке под Львовом произошло самовозгорание, а не поджог - ГПУ

По словам генпрокурора Луценко, государственная экспертиза установила, что это самовозгорание из-за несоблюдения технологических норм

Экспертиза установила, что на мусорной свалке под Львовом произошло самовозгорание, а не поджог. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на совещании по итогам работы ГПУ в 2016 году.

"Государственная экспертиза установила, что это самовозгорание из-за несоблюдения технологических норм. Кто виноват? Общество ждет ответа. Три трупа, извините. Их близкие ждут ответа", - сказал Луценко, обращаясь к руководству прокуратуры Львовской области.

По его словам, экспертиза был завершена на прошлой неделе. "А дальше ваша ответственность", - добавил он.

Ранее сообщалось, что председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин считает поджог причиной пожаров на свалках в Киевской и Львовской областях.

29 мая на свалке в селе Грибовичи произошел масштабный пожар, его удалось ликвидировать утром 30 мая. После пожара на свалке произошел обвал, в результате, под горой мусора оказались трое спасателей. По факту обвала Нацполиция Львовской области открыла уголовное производство.

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