Взрыв в оккупированном Донецке: ОБСЕ сообщила подробности

Наблюдатели ОБСЕ прокомментировали факт взрыва на Донецком заводе химических изделий

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила детали взрыва, который произошел в оккупированном Донецке. Об этом сегодня сообщили LIGA.net в пресс-службе миссии.

"Утром 14 февраля наблюдатели слышали в Донецке громкий взрыв. Трое мужчин (в возрасте 40-60 лет) по отдельности рассказали наблюдателям, что на улице Степной 30 (8 км к северо-западу от центра города) они слышали и физически ощущали мощный взрыв. Двое мужчин также сказали, что взрыв произошел на Донецком заводе химических изделий", - отметили в пресс-службе.

Наблюдатели не смогли проехать к этому месту из-за того, что в 500 м от него дорога была перекрыта бетонными блоками, знаками "Стоп!" и деревянными досками.

14 февраля сообщалось, что Донецке сегодня утром произошел взрыв в районе казенного завода.

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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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