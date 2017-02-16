ОБСЕ назвала причину взрыва на ТЭС в Счастье
Взрыв на электростанции в Счастье Луганской области произошел 11 февраля по причине технической неисправности. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
"Уточняя сообщения СМИ о взрыве на электростанции в Счастье (20 км к северу от Луганска), команда СММ узнала от персонала электростанции, что взрыв произошел 11 февраля по причине технической неисправности. О жертвах не сообщалось", - отметили в пресс-службе.
По информации LIGA.net, в результате инцидента половина города в тот день оказалась обесточена.
"Взрыв был сильный, дети испугались, давно такого не было, учитывая, что мы прифронтовой город", - отметила LIGA.net местная жительница Светлана.
По ее словам, через несколько часов после взрыва электроснабжение в Счастье восстановили.
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