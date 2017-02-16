ОБСЕ назвала причину взрыва на ТЭС в Счастье

Жертв в результате взрыва нет, сказали в ОБСЕ

Взрыв на электростанции в Счастье Луганской области произошел 11 февраля по причине технической неисправности. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Уточняя сообщения СМИ о взрыве на электростанции в Счастье (20 км к северу от Луганска), команда СММ узнала от персонала электростанции, что взрыв произошел 11 февраля по причине технической неисправности. О жертвах не сообщалось", - отметили в пресс-службе.

По информации LIGA.net, в результате инцидента половина города в тот день оказалась обесточена.

"Взрыв был сильный, дети испугались, давно такого не было, учитывая, что мы прифронтовой город", - отметила LIGA.net местная жительница Светлана.

По ее словам, через несколько часов после взрыва электроснабжение в Счастье восстановили.

Читайте также: Блокада оккупированных территорий: что ещё, кроме пиара

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.



