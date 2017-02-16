В Краматорске мужчина покончил с собой, прыгнув под поезд: фото

По словам свидетелей, стоявший на перроне мужчина сам прыгнул под прибывающий поезд Константиновка - Киев. Полиция ведет расследование

На железнодорожном вокзале Краматорска мужчина совершил самоубийство, прыгнув под пассажирский поезд. Инцидент произошел вечером 15 февраля 2017 года, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.



По словам свидетелей, неустановленный мужчина, на вид которому около 60 лет, стоял на перроне, а потом сам прыгнул под прибывающий поезд Константиновка - Киев. От полученных травм пострадавший скончался в карете скорой помощи.

Из-за инцидента поезд задержался, было нарушено расписание железнодорожного сообщения.



Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшего. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 УК Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, повлекшее гибель человека).





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13 февраля 2017 года сообщалось, что в Одесской области на железнодорожном переезде столкнулись поезд и грузовик.

Фото: dn.npu.gov.ua



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