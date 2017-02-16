Трагедия на свалке под Львовом: чиновник горсовета пойдет под суд

Бывшего и.о. главы департамента горсовета обвиняют в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия

Правоохранители завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении чиновника Львовского городского совета, фигурирующего в деле о трагических событиях на Грибовичской мусорной свалке. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.



Согласно сообщению, бывшего и.о. главы департамента горсовета, которому подотчетно и подконтрольно коммунальное предприятие Збиранка, обвиняют в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).



Как установлено собранными во время расследования доказательствами, чиновник ненадлежащим образом отнесся к исполнению своих обязанностей по контролю за подчиненным предприятием.

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"В частности, (он) не обеспечил определение соответствующей стратегии развития предприятия в части принятия мер к инженерной устойчивости "тела" Грибовичского мусорного полигона, то есть перемешивания, уплотнения полигона, укрепления его откосов и тому подобное, а также, в целом, проведение на предприятии проверок", - сообщили в прокуратуре.



29 мая 2016 года на свалке в селе Грибовичи под Львовом возник масштабный пожар, который удалось ликвидировать утром следующего дня.



После пожара на полигоне произошел обвал, в результате которого под горами мусора оказались трое спасателей, все они погибли.



Также сообщалось о пропаже сотрудника коммунального предприятия, однако его тело так и не нашли.

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По факту обвала на Грибовичской свалке было открыто уголовное производство.



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