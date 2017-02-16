В Крыму оккупанты отпустили журналистов после проверки документов

(Обновлено)По словам журналистки телеканала СТБ, оккупанты в Симферополе около часа проверяли документы у съемочной группы канала

В оккупированном Крыму журналистку и съемочную группу телеканала СТБ отпустили оккупанты после проверки документов. Об этом журналистка Алена Лунькова сообщила у себя в Facebook.

Ранее она сообщила, что в оккупированном Симферополе их съемочную группу задержали. "Нас задержали, уже час проверяют документы", - рассказала Лунькова.

Также о задержании сообщила журналистка Ирина Ромалийская. "Съемочную группу СТБ задержали. Проверяют документы уже час. Мой паспорт тоже забрали", -написал она у себя в Facebook.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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