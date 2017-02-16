В Крыму оккупанты задержали украинских журналистов
Журналистку и съемочную группу телеканала СТБ задержали в оккупированном Симферополе. Об этом у себя в Facebook cообщила журналистка Алена Лунькова, опубликовав фото.
"Нас задержали, уже час проверяют документы", - рассказала Лунькова.
Также о задержании сообщила журналистка Ирина Ромалийская. "Съемочную группу СТБ задержали. Проверяют документы уже час. Мой паспорт тоже забрали", -написал она у себя в Facebook.
Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.
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