Боевики обстреляли жилые кварталы Авдеевки, есть жертвы

По словам начальника полиции в Донецкой области, в результате артиллерийского обстрела Авдеевки погиб один мирный житель

Подконтрольные РФ бандформирования из артиллерии обстреляли жилой сектор Авдеевки, в результате погиб один мирный житель. Об этом у себя в Facebook сообщил глава полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Боевики нанесли артиллерийский удар по жилому сектору Авдеевки. Зафиксированы попадания в многоэтажные дома по улице Гагарина и 9-й квартал. Идут разборы завалов", - сообщил Аброськин.

По его словам, в результате обстрелов погиб один человек. "Есть погибший - мужчина, 1973 года рождения, умер в результате осколочных ранений. Информация о пострадавших уточняется", - добавил начальник полиции.

29 января в Авдеевке Донецкой области ситуация резко обострилась: подконтрольные РФ бандформирования предприняли несколько попыток наступления, но были отброшены Вооруженными Силами. 2 февраля оккупанты обстреляли мирных жителей в Авдеевке.

За весь период эскалации в Авдеевке погибли 10 украинских военных, 66 получили ранения. Последнюю неделю в Авдеевке ситуация частично стабилизировалась.

В штабе сообщили, что за сегодняшний день боевики 35 раз обстреляли позиции ВСУ. За день в Донбассе трое военных погибли, четверо получили ранения.



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