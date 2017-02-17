В Одессе дезертира из рядов ВСУ приговорили к 5,5 годам тюрьмы

Вступил в силу приговор Малиновского райсуда Одессы в отношении гражданина Украины, который дезертировал из рядов армии и хранил мощный арсенал оружия

Вступил в силу приговор Малиновского районного суда Одессы в отношении гражданина Украины, который дезертировал из рядов украинской армии и хранил мощный арсенал оружия. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали дезертира в начале 2015 года. Злоумышленник скрывался от правосудия в Одессе у родственников.

Во время обыска по месту его проживания оперативники СБУ изъяли пистолеты, самозарядный карабин Симонова, более 20-ти гранат Ф-1 и РГД-5, 16 ручных противотанковых гранатометов РПГ-22, более 6 тысяч патронов к автоматическому и стрелковому оружию, 34 запала, сигнальные ракеты.





Приговором суда злоумышленник признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 и ч. 4 ст. 407 Уголовного кодекса Украины и приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы.





Фото: ssu.gov.ua

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.