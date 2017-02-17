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В Одессе дезертира из рядов ВСУ приговорили к 5,5 годам тюрьмы

17.02.2017 15:03
Вступил в силу приговор Малиновского райсуда Одессы в отношении гражданина Украины, который дезертировал из рядов армии и хранил мощный арсенал оружия
В Одессе дезертира из рядов ВСУ приговорили к 5,5 годам тюрьмы
Фото: ssu.gov.ua

Вступил в силу приговор Малиновского районного суда Одессы в отношении гражданина Украины, который дезертировал из рядов украинской армии и хранил мощный арсенал оружия. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали дезертира в начале 2015 года. Злоумышленник скрывался от правосудия в Одессе у родственников. 

Во время обыска по месту его проживания оперативники СБУ изъяли пистолеты, самозарядный карабин Симонова, более 20-ти гранат Ф-1 и РГД-5, 16 ручных противотанковых гранатометов РПГ-22, более 6 тысяч патронов к автоматическому и стрелковому оружию, 34 запала, сигнальные ракеты.


Приговором суда злоумышленник признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 и ч. 4 ст. 407 Уголовного кодекса Украины и приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы.


Фото: ssu.gov.ua

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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