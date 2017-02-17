В Закарпатье перевернулся автобус: есть пострадавшие
В Закарпатской области автобус Mercedes Sprinter, который перевозил 10 пассажиров, попал в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Закарпатской области.
В ДТП, которое произошло сегодня около 14:00 на трассе Киев-Чоп, травмы различной степени тяжести получили семеро человек.
Водитель двигался из Ужгорода в Тячев, он съехал с дороги и перевернулся в кювет из-за того, что во время движения его подрезал автомобиль.
По словам водителя автобуса, машина, которая стала виновником аварии, не остановилась и скрылась с места происшествия.
Полиция проверяет все обстоятельства ДТП.
13 февраля в Киевской области на участке Варшавской трассы от КПП до Гостомеля в дорожно-транспортное происшествие попали три автомобиля и один микроавтобус.
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