В Закарпатье перевернулся автобус: есть пострадавшие

Семеро пассажиров были госпитализированы в больницы

В Закарпатской области автобус Mercedes Sprinter, который перевозил 10 пассажиров, попал в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Закарпатской области.

В ДТП, которое произошло сегодня около 14:00 на трассе Киев-Чоп, травмы различной степени тяжести получили семеро человек.

Водитель двигался из Ужгорода в Тячев, он съехал с дороги и перевернулся в кювет из-за того, что во время движения его подрезал автомобиль.

По словам водителя автобуса, машина, которая стала виновником аварии, не остановилась и скрылась с места происшествия.

Полиция проверяет все обстоятельства ДТП.

13 февраля в Киевской области на участке Варшавской трассы от КПП до Гостомеля в дорожно-транспортное происшествие попали три автомобиля и один микроавтобус.

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