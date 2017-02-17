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Задержан глава Фонда соцзащиты инвалидов Минсоцполитики - Луценко

17.02.2017 17:02
Чиновник требовал 700 тыс грн от подчиненного директора областного отделения
Задержан глава Фонда соцзащиты инвалидов Минсоцполитики - Луценко
Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

За вымогательство задержан глава Фонда соцзащиты инвалидов при Министерстве социальной политики Украины. Об этом в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"ГСУ ГПУ совместно со службой К СБУ зафиксировали вымогательство руководителем Фонда социальной защиты инвалидов при Минсоцполитики 700 тыс грн от подчиненного директора областного отделения. Эта сумма составляет 10% от средств, выделенных области на программы социальной поддержки инвалидов", - написал Луценко.

"Сегодня злоумышленника задержали на горячем", - добавил он.


Ранее прокуратура Закарпатской области и управление СБУ зафиксировали на требовании взятки первого заместителя мэра Ужгорода Иштвана Цапа.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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