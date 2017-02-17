Задержан глава Фонда соцзащиты инвалидов Минсоцполитики - Луценко
За вымогательство задержан глава Фонда соцзащиты инвалидов при Министерстве социальной политики Украины. Об этом в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.
"ГСУ ГПУ совместно со службой К СБУ зафиксировали вымогательство руководителем Фонда социальной защиты инвалидов при Минсоцполитики 700 тыс грн от подчиненного директора областного отделения. Эта сумма составляет 10% от средств, выделенных области на программы социальной поддержки инвалидов", - написал Луценко.
"Сегодня злоумышленника задержали на горячем", - добавил он.
Ранее прокуратура Закарпатской области и управление СБУ зафиксировали на требовании взятки первого заместителя мэра Ужгорода Иштвана Цапа.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
01.02.17
11:41
-
23.01.17
13:49
-
31.01.17
09:00
-
01.02.17
11:05
-
14.02.17
15:38