В Турции возле дома судей и прокуроров прогремел взрыв
В турецком городе Вираншехир произошел мощный взрыв возле дома, где живут многие судьи и прокуроры. Об этом сообщает ВВС.
СМИ сообщают о, как минимум, нескольких раненых.
Вираншехир расположен в южной провинции, граничащей с Сирией.
Причина взрыва пока неясна.
По данным СМИ, на место отправили большое количество скорых и полиции.
По предварительным данным, в результате инцидента погибли три человека, около 15 получили ранения, сообщает CNN Türk.
"При взрыве заминированного автомобиля погиб трехлетний ребенок и 15 человек получили ранения", - сообщил губернатор провинции Гюнгер Азим Туна.
Вчера, по меньшей мере, 70 человек погибли при взрыве в одном из храмов Пакистана.
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