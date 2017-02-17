В Турции возле дома судей и прокуроров прогремел взрыв

По предварительным данным, в результате инцидента погибли три человека, около 15 получили ранения

В турецком городе Вираншехир произошел мощный взрыв возле дома, где живут многие судьи и прокуроры. Об этом сообщает ВВС.

СМИ сообщают о, как минимум, нескольких раненых.

Вираншехир расположен в южной провинции, граничащей с Сирией.

Причина взрыва пока неясна.

По данным СМИ, на место отправили большое количество скорых и полиции.

По предварительным данным, в результате инцидента погибли три человека, около 15 получили ранения, сообщает CNN Türk.



"При взрыве заминированного автомобиля погиб трехлетний ребенок и 15 человек получили ранения", - сообщил губернатор провинции Гюнгер Азим Туна.

Вчера, по меньшей мере, 70 человек погибли при взрыве в одном из храмов Пакистана.

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