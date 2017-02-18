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В Донбассе погиб волонтер - штаб

18.02.2017 08:50
В штабе не называют имени волонтера; уточняется, что он погиб от осколочного ранения
В Донбассе погиб волонтер - штаб
Фото: EPA

17 февраля около 16:30 около Крымского погиб украинский волонтер. Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

Волонтер одного из благотворительных фондов получил осколочное ранение. Его имя в штабе не называют.

"Бойцы знали его как настоящего патриота, приверженного идее независимости Украины", - говорят в пресс-центре.

За прошлые сутки в зоне АТО ранены четверо украинских военных.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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