В Донбассе погиб волонтер - штаб

В штабе не называют имени волонтера; уточняется, что он погиб от осколочного ранения

17 февраля около 16:30 около Крымского погиб украинский волонтер. Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.



Волонтер одного из благотворительных фондов получил осколочное ранение. Его имя в штабе не называют.



"Бойцы знали его как настоящего патриота, приверженного идее независимости Украины", - говорят в пресс-центре.



За прошлые сутки в зоне АТО ранены четверо украинских военных.

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