Боевики обстреляли контрольный пост в Марьинке

Никто из гражданских и военных не пострадал; ответный огонь не открывали

Вечером 17 февраля боевики незаконных вооруженных формирований обстреляли контрольный пост Марьинка. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.



Террористы открыли огонь из гранатомета и стрелкового оружия в 19:10. В 50-и метрах от контрольного пункта разорвались две гранаты.



Обстреливали КПВВ со стороны населенного пункта Александровка на временно оккупированной территории.



Гражданские и военные не пострадали. Пограничники не открывали ответный огонь.



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