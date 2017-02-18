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Боевики обстреляли контрольный пост в Марьинке

18.02.2017 10:23
Никто из гражданских и военных не пострадал; ответный огонь не открывали
Боевики обстреляли контрольный пост в Марьинке
Фото: ГПСУ

Вечером 17 февраля боевики незаконных вооруженных формирований обстреляли контрольный пост Марьинка. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Террористы открыли огонь из гранатомета и стрелкового оружия в 19:10. В 50-и метрах от контрольного пункта разорвались две гранаты.

Обстреливали КПВВ со стороны населенного пункта Александровка на временно оккупированной территории.

Гражданские и военные не пострадали. Пограничники не открывали ответный огонь. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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