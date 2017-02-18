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Из артиллерии обстреляли Авдеевку и Трудовское: ранены четверо

18.02.2017 12:55
В результате обстрелов ранены четыре человека, разрушены две многоэтажки и больше 15 частных домов
Из артиллерии обстреляли Авдеевку и Трудовское: ранены четверо
Фото: dn.npu.gov.ua

17 февраля боевики нанесли артиллерийские удары по Авдеевке и селу Трудовскому под Волновахой. Об этом сообщает управление Национальной полиции. 

Ранения получили четыре человека, из которых двое - дети 14 и 15 лет.

В Авдеевке частично разрушены две многоэтажки и три частных дома. 

В один из домов снаряд попал во второй этаж, обрушились перекрытия и полностью разрушены два этажа. На первом этаже возник пожар. 

Повреждены также высоковольтная линия электропередач и газовая труба.

В Трудовском повреждены больше 15 домов.  

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Все последствия обстрелов задокументированы. Их предварительно квалифицировали по ч.1 ст. 258 (террористический акт). 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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