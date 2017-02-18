На трассе Киев-Одесса стреляли в автобус: есть пострадаший
18.02.2017 15:17
Пуля пробила боковое стекло и попала в бедро 45-летнего мужчины, который сидел возле окна
На трассе Одесса-Киев неизвестный выстрелил в автобус. Об этом сообщает управление Национальной полиции.
Пуля пробила боковое правое стекло автобуса и попала в бедро пассажира, который сидел возле окна.
45-летнего пострадавшего с пулевым ранением доставили в ближайшую Любашевскую районную больницу.
Из какого оружия стреляли пока неизвестно.
Открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство).
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