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На трассе Киев-Одесса стреляли в автобус: есть пострадаший

18.02.2017 15:17
Пуля пробила боковое стекло и попала в бедро 45-летнего мужчины, который сидел возле окна
На трассе Киев-Одесса стреляли в автобус: есть пострадаший

На трассе Одесса-Киев неизвестный выстрелил в автобус. Об этом сообщает управление Национальной полиции.

Пуля пробила боковое правое стекло автобуса и попала в бедро пассажира, который сидел возле окна. 

45-летнего пострадавшего с пулевым ранением доставили в ближайшую Любашевскую районную больницу.

Из какого оружия стреляли пока неизвестно. 

Открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство).

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ЛIГАБiзнесIнформ
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