На трассе Киев-Одесса стреляли в автобус: есть пострадаший

Пуля пробила боковое стекло и попала в бедро 45-летнего мужчины, который сидел возле окна

На трассе Одесса-Киев неизвестный выстрелил в автобус. Об этом сообщает управление Национальной полиции.



Пуля пробила боковое правое стекло автобуса и попала в бедро пассажира, который сидел возле окна.



45-летнего пострадавшего с пулевым ранением доставили в ближайшую Любашевскую районную больницу.



Из какого оружия стреляли пока неизвестно.



Открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство).



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