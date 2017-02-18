На Сумщине в результате пожара в военчасти погибли двое военных

В настоящее время, пожар локализован, один пострадавший военнослужащий доставлен в медицинское учреждение, ему оказана квалифицированная помощь

В расположении 16-го отдельного мотопехотного батальона в Сумской области 18 февраля в 12:44 произошел пожар, во время которого погибли два военнослужащих, один пострадал. Об этом говорится в сообщении 58 отдельной мотопехотной бригады в Facebook.

В настоящее время, пожар локализован, пострадавший военнослужащий доставлен в медицинское учреждение, ему оказана квалифицированная помощь.

Для выяснения причин и предупреждения подобных случаев в будущем на месте происшествия работает комиссия от Государственной службы чрезвычайных ситуаций и управления оперативного командования "Север".

По данному факту назначено служебное расследование.

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