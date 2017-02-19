Во Львове при падении льда с крыши храма погибла женщина: фото

Глыба льда упала на женщину с крыши Преображенской церкви, на улице Краковской. Пострадавшая сканчалась от трамв

В воскресенье, 19 февраля, около 11:00 в центре Львова в результате падения ледяной глыбы с крыши храма погибла женщина. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Львовского городского совета.

По словам медиков, погибшей было около 80 лет, она оказалась жительницей Жовкивского района Львовской области.

"От падения ледяной глыбы женщина погибла еще до приезда медиков", - сообщили в станции скорой.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, полиция устанавливает личность погибшей.

По данным СМИ, ледяная глыба упала на женщину с крыши Преображенской церкви, на улице Краковской, 24.



Фото: facebook.com/groups/govarta1

17 февраля в Закарпатской области автобус Mercedes Sprinter, который перевозил 10 пассажиров, попал в ДТП. Пострадали семь человек.

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