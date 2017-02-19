Адвокат: В ФРГ задержан экс-офицер ВСУ по решению суда оккупантов

В немецком Мюнхене задержали одного из основателей 11-го батальона Юрия Старова по решению оккупационного "суда" Симферополя, - адвокат

В Мюнхене задержали гражданина Украины, одного из основателей 11-го батальона "Киевская Русь" Юрия Старова. Как рассказал в комментарии LIGA.net адвокат, глава Украинского юридического общества Олег Березюк, задержание произошло на основании решение Укрбюро Интерпола объявить Старова в розыск по постановлению суда оккупантов.

По словам адвоката, Старова задержали в Мюнхене, он направлялся в США на мероприятие по тестированию новых парашютных систем. "Я говорил со Старовым, сначала он не знал, за что его задержали. Потом пришел переводчик и объяснил, что в связи с тем, что к нему были претензии в Крыму и есть решение симферопольского суда ... и на основании этого решения Укрбюро Интерпола объявило его в международный розыск", - рассказал Березюк.

По его словам, теперь Старов ждет экстрадиции, он уже был в суде. Однако, неизвестно, экстрадирует ли немецкий суд его в Украину или же в оккупированный Крым.

На вопрос, как могла такое произойти, что Укрбюро Интерпола якобы ссылалось на решение суда оккупантов, Березюк ответил: "Здесь два момента: или это халатность и некомпетентность должностных лиц, или это злой умысел - государственная измена".

Юрий Старов - офицер запаса украинской армии, один из основателей 11 батальона "Киевская Русь", которым командовал покойный Александр Гуменюк. Старов служил в Очакове и в Феодосии, после аннексии Крыма покинул полуостров и переехал в Киев. Занимался пошивом военного снаряжения и планировал наладить производство парашютов.

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