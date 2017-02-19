В полиции рассказали о столкновениях в центре Киева

Полиция подтвердила информацию о задержании 5 человек. Сообщается также, что в результате столкновений пострадала двое полицейских

Во время столкновений в центре Киева пострадала одна патрульная - у нее сломаны пальцы руки. В полицейское управление доставлены пять задержанных. В результате столкновений также пострадал еще один полицейский. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева.

"Около 19 часов участники акции прибыли к Администрации президента, где между участниками акции и правоохранителями возникла словесная перепалка и толкотня", - говорится в сообщении.

После этого часть участников акции вернулась на Европейскую площадь.

"Возле установленного пункта пропуска несколько человек начали провоцировать правоохранителей и сломали металлическую рамку. Во время столкновения полицейские задержали нескольких участников, их направляют в управление полиции для предоставления объяснений", - сообщили в полиции.

Как сообщалось ранее, по словам нардепа Егора Соболева, среди задержанных полицией в центре Киева руководитель организации украинских националистов (ОУН) Николай Коханивский.

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