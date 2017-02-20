Во вчерашних столкновениях в Киеве пострадали трое полицейских
Трое полицейских пострадали в результате столкновений в центре Киева в воскресенье, 19 февраля. Об этом в своем Twitter сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.
"Вчера во время охраны общественного порядка девушке-полицейской сломали пальцы. Другому - руку. У третьего - закрытая черепно-мозговая травма и сломан нос", - сообщил он.
Учора під час ОГП дівчині-поліцейській зламали пальці.Іншому-руку.У третього-ЗЧМТ і зламаний ніс.Провідав їх у лікарні.Вони тримаються гідно pic.twitter.com/P1TsLU20pT
- Сергій Князєв (@knyazevsergii) 20 лютого 2017 р.
19 февраля 2017 года в центре Киева произошли столкновения между участниками шествия в поддержку блокады ОРДЛО и полицией, в результате чего пострадали несколько правоохранителей.
Полицейские задержали не менее пяти человек, в том числе руководителя Организации украинских националистов (ОУН) Николая Коханивского. В тот же вечер их всех отпустили.
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