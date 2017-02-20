Во вчерашних столкновениях в Киеве пострадали трое полицейских

Как сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, девушке-полицейской сломали пальцы, одному парню - руку, у другого - черепно-мозговая травма и сломан нос

Трое полицейских пострадали в результате столкновений в центре Киева в воскресенье, 19 февраля. Об этом в своем Twitter сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.



"Вчера во время охраны общественного порядка девушке-полицейской сломали пальцы. Другому - руку. У третьего - закрытая черепно-мозговая травма и сломан нос", - сообщил он.





Учора під час ОГП дівчині-поліцейській зламали пальці.Іншому-руку.У третього-ЗЧМТ і зламаний ніс.Провідав їх у лікарні.Вони тримаються гідно pic.twitter.com/P1TsLU20pT

- Сергій Князєв (@knyazevsergii) 20 лютого 2017 р.





19 февраля 2017 года в центре Киева произошли столкновения между участниками шествия в поддержку блокады ОРДЛО и полицией, в результате чего пострадали несколько правоохранителей.



Полицейские задержали не менее пяти человек, в том числе руководителя Организации украинских националистов (ОУН) Николая Коханивского. В тот же вечер их всех отпустили.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.