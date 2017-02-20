В Одесской области произошел взрыв в частном доме: двое погибших
В частном одноэтажном доме на территории садового общества под Одессой произошел взрыв. Вероятнее всего произошел взрыв бытового газа, говорится в сообщении пресс-службы областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"В результате взрыва произошло разрушение кровли и несущей стены здания, пожар распространился на площади 100 квадратных метров", - говорится в сообщении.
В ГосЧС уточнили, что в ходе разбора завалов было обнаружено два тело погибших. Дальнейшие поисково-спасательные работы продолжаются.
Фото: odesa.dsns.gov.ua
6 февраля 2017 года со Львове в многоквартирном доме на улице Выговского произошел взрыв.
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