В Одесской области произошел взрыв в частном доме: двое погибших

Спасатели сообщают, что в результате взрыва разрушилась кровля и несущая стена здания, пожар распространился по всему дому

В частном одноэтажном доме на территории садового общества под Одессой произошел взрыв. Вероятнее всего произошел взрыв бытового газа, говорится в сообщении пресс-службы областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"В результате взрыва произошло разрушение кровли и несущей стены здания, пожар распространился на площади 100 квадратных метров", - говорится в сообщении.

В ГосЧС уточнили, что в ходе разбора завалов было обнаружено два тело погибших. Дальнейшие поисково-спасательные работы продолжаются.











Фото: odesa.dsns.gov.ua

6 февраля 2017 года со Львове в многоквартирном доме на улице Выговского произошел взрыв.

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