В день памяти о Майдане полиция изъяла у киевлян ножи и кастеты

В течение дня в центре Киева полицейские изъяли у приезжих и местных жителей множество опасных предметов, в том числе холодного оружия

В ходе многочисленных проверок в течении понедельника, 20 февраля, в Киеве правоохранители изъяли самодельное взрывное устройство, ножи, взрывпакет, переделанный под боевой стартовый пистолет и кастеты. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В первой половине дня на Крещатике полиция обнаружила у подозрительного гражданина предмет, похожий на штык-нож. Мужчина не смог четко объяснить, с какой целью переносил опасный предмет. Владельцем оказался 28-летний уроженец Закарпатья.

Позже сотрудники полиции в центре Киева остановили жителя Одесской области, 1998 года рождения. У молодого человека во время поверхностного осмотра изъяли охотничий нож.









В 16:30 на улице Михайловской был остановлен киевлянин, 1959 года рождения: у мужчины изъяли перемотанную скотчем светошумовую гранату и предмет, похожий на петарду.





Около 16:50 у 20-летнего мужчины на Крещатике во время проверки нашли предмет, похожий на взрывное пакет. На место сразу вызвали специалистов взрывотехнической службы, которые сейчас проводят проверку удаленного.

Около 17:30 на Крещатике полиция обнаружила у 18-летнего студента предмет, похожий на стартовый пистолет с явными признаками переделки под боевое оружие. Его изъяли и направили на проведение экспертизы. В 19:30 на Крещатике у 26-летнего киевлянина полицейские изъяли нож кустарного производства, который напоминает холодное оружие. Этот предмет изъят и направлен на экспертизу.





В 20:15 у двух киевлян, 16-ти и 20-ти лет, во время проверки сотрудники полиции изъяли предметы, похожие на кастеты.





Все ведения о событиях должным образом зарегистрированы. Следователи решают вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований.

Фото: npu.gov.ua

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