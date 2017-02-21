В Днепре после ранений умер начальник ГСЧС Авдеевки Третейкин

Во время обстрела Авдеевки Дмитрий Третейкин получил тяжелое ранение в живот

В Днепре в больнице им. Мечникова умер начальник отряда Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Третейкин. Об этом сообщил главаГСЧС Николай Чечеткин в Facebook.

Во время обстрела Авдеевки Третейкин получил тяжелое ранение в живот.

По словам Чечеткина, врачи делали все возможное и невозможное чтобы спасатель выжил. "Но не все в этой жизни зависит от врачей", - отметил глава ГСЧС.

Начальник отряда Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Авдеевки Третейкин получил тяжелое ранение 2 февраля в результате массированного обстрела боевиками школы № 2, где осуществлялась разгрузка гуманитарной помощи. В результате обстрела также погиб водитель оперативно-спасательного автомобиля ГСЧС.



Как позже заявил главврач больницы им. Мечникова Сергей Рыженко, Дмитрий Третейкин получил тяжелые ранения. Он перенес несколько операций, которые, по сообщению врачей, прошли хорошо.

18 февраля гибридные войска РФ 105 раз обстреляли позиции Вооруженных Сил, в результате чего шестеро украинских бойцов были ранены, трое травмированы. Возле Авдеевки рано утром произошло боестолкновение, нападение было отражено силами АТО.

За последние сутки боевики уменьшили количество обстрелов позиций ВСУ из тяжелого вооружения, но позже снова начали использовать 120 мм минометы. Зафиксировано 74 обстрела. Двое украинских военных ранены, семеро - травмированы.

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