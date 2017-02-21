В Днепре в больнице Мечникова умер раненый в Авдеевке спасатель

Во время обстрела Авдеевки Дмитрий Тритейкин получил тяжелое ранение в живот

В Днепре в больнице им. Мечникова умер спасатель ГСЧС Дмитрий Тритейкин. Об этом сообщил глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин в Facebook.

Во время обстрела Авдеевки Тритейкин получил тяжелое ранение в живот.

По словам Чечеткина, врачи делали все возможное и невозможное чтобы спасатель выжил. "Но не все в этой жизни зависит от врачей", - отметил глава ГСЧС.

18 февраля гибридные войска РФ 105 раз обстреляли позиции Вооруженных Сил, в результате чего шестеро украинских бойцов были ранены, трое травмированы. Возле Авдеевки рано утром произошло боестолкновение, нападение было отражено силами АТО.

За последние сутки боевики уменьшили количество обстрелов позиций ВСУ из тяжелого вооружения, но позже снова начали использовать 120 мм минометы. Зафиксировано 74 обстрела. Двое украинских военных ранены, семеро - травмированы.

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