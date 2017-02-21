Праворадикалы из Белого Молота заявлили о похищении своего лидера

В полиции подтвердили, что сообщение о похищении получили вечером 20 февраля, никаких подробностей полиция не сообщает

В праворадикальной националистической организации "Белый Молот" заявили о похищении их координатора Владислава Горанина. Об этом сообщает страница организации в социальной сети.

"На пересечении улиц Васильковская и Стельмаха на Горанина совершили нападение, заломили и затолкали в машину... Сейчас местонахождение Горанина неизвестно", - говорится в сообщении.

В пресс-службе полиции Киева подтвердили, что правоохранителям поступило сообщение о похищении. "Вчера на службу 102 поступила информация о похищении. Полиция разбирается", - сообщила LIGA.net руководитель пресс-службы киевской полиции Оксана Блищик.

19 января 2017 года, в третью годовщину начала силового противостояния на Майдане, на столичной улице Грушевского произошла потасовка между представителями правых организаций ОУН, Правый сектор и Белый Молот и полицейскими. Причиной стычки стала попытка участников митинга поджечь шины на дороге, которая была пресечена правоохранителями. После непродолжительных столкновений стороны разошлись, митингующие вернулись на Майдан.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.