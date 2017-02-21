В СБУ заверили, что непричастны к пропаже лидера Белого Молота

Служба безопасности не осуществляет никаких оперативных или следственных действий в отношении координатора организации Белый молот Владислава Горанина

Служба безопасности Украины не осуществляла и не осуществляет никаких оперативных или следственных действий в отношении координатора организации "Белый молот" Владислава Горанина. Об этом сообщила спмкер СБУ Елена Гитлянская в Facebook.

Ранее праворадикалы из "Белого молота" заявили о "похищении" их координатора.

"Горанина похитили неизвестные в штатском. На пересечении улиц Васильковская и Стельмаха на Горанина совершили нападение, заломили и затолкали в машину (черный джип с номерами 238-20 ЕН)... Машина поехала по ул. Стельмаха в направлении Голосеевского леса. Сейчас местонахождение Горанина неизвестно", - говорится в сообщении ВКонтакте праворадикальной националистической организации.

По словам очевидцев, Горанин был задержан, вероятно, сотрудниками Службы безопасности, поскольку были слышны крики: "стоять, СБУ!".

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